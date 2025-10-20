В Мордовии откроется образовательный молодежный центр «ВМесте»

Новое пространство откроется уже в ноябре текущего года. Там будут готовить кадры в области семейной и социальной политики для всех регионов России. Участниками образовательных программ в 2026 году станут до 5 тысяч человек. Это молодые семьи, представители государственных структур, курирующих семейную политику и социальную защиту, образование и демографическое развитие, а также представители некоммерческого сектора.