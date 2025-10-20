В Мордовии откроется образовательный молодежный центр «ВМесте»

Круглогодичный молодежный образовательный центр «ВМесте» создадут в Мордовии при поддержке нацпроекта «Молодежь и дети». Об этом сообщили в администрации главы республики.
Новое пространство откроется уже в ноябре текущего года. Там будут готовить кадры в области семейной и социальной политики для всех регионов России. Участниками образовательных программ в 2026 году станут до 5 тысяч человек. Это молодые семьи, представители государственных структур, курирующих семейную политику и социальную защиту, образование и демографическое развитие, а также представители некоммерческого сектора.
В центре будут открыты шесть направлений: «Школа осознанного родительства», «Психологическая помощь и развитие», «Социальная и правовая грамотность», «Профессиональное развитие», «Методическая поддержка и супервизия» и «Формирование профессионального сообщества».
Центр создадут на базе действующего санатория «Надежда» в Рузаевском районе региона. Его будут реконструировать с 2027 по 2030 год.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.