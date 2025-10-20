«Перешли к активным действиям»: МИД России обвинил ЕС в попытке срыва переговоров о мире на Украине

ЕС перешел к «активным подрывным усилиям» перед встречей президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште. Европа хочет сорвать любые мирные действия по Украине. Об этом в интервью ТАСС заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По ее словам, в России видят происходящее на Западе: начались всевозможные заявления и чуть ли не угрозы.
«Европейский союз и агрессивное западноевропейское сообщество перешли к активным, как они любят, подрывным действиям», — сказала Захарова, добавив, что так в ЕС хотят сорвать любые мирные устремления, начиная от разговоров о переговорах о мире, заканчивая фактическими действиями.
Напомним, после телефонной беседы Путина и Трампа и предложения нового саммита, на этот раз в Будапеште, в Евросоюзе образовалась гробовая тишина. Политики не знали, как реагировать на неожиданные договоренности лидеров двух стран.
Многие же эксперты проявили единодушие, заявив, что решением о встрече с Путиным в Будапеште Трамп нанес «стратегическую» пощечину Европе.