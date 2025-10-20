Пенсионерам старше 80 лет, инвалидам и льготникам повысят пенсии в ноябре

Как пояснил агентству «Прайм» профессор, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов, речь идет не об общей индексации, а о корректировке выплат для тех пенсионеров, у которых изменились условия либо подтвердилось право на специальные надбавки.
Процедура проводится в соответствии с законом «О страховых пенсиях».
Наибольший рост выплат ожидает граждан, которым в октябре исполнилось 80 лет, а также тех, кому установлена первая группа инвалидности. Для этих категорий законом предусмотрен двойной размер фиксированной выплаты: базовая часть пенсии увеличится с 8 907,70 до 19 129,40 рубля.
Кроме того, им положена ежемесячная компенсация по уходу в размере 1 314 рублей. Общий рост пенсии, по расчетам эксперта, может превысить 10 тысяч рублей. Перерасчет для этих граждан осуществляется автоматически и не требует подачи заявлений.
Также в ноябре произойдет повышение выплат для пенсионеров, у которых предусмотрен ежеквартальный перерасчет. К ним относятся, в частности, бывшие работники летного состава гражданской авиации.
Основанием для перерасчета служит выслуга лет: не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин, а при увольнении по состоянию здоровья — 20 и 15 лет соответственно. Размер доплаты индивидуален и зависит от должности, стажа и других факторов, достигая в некоторых случаях 25 тысяч рублей.
Дополнительное повышение предусмотрено и для работников угольной промышленности, ранее занятых на подземных или открытых горных работах. Для этой категории минимальный стаж должен составлять 25 лет, а для сотрудников ведущих профессий на особо вредных участках — 20 лет.
Надбавка рассчитывается как процент от прежнего заработка и зависит от общего трудового стажа. В среднем ежемесячное увеличение выплат для шахтеров составляет от нескольких тысяч до десятков тысяч рублей.
Все перечисленные категории граждан получат перерасчет в рамках плановых мероприятий. Однако, как уточнил Виноградов, если для пенсионеров старше 80 лет и инвалидов I группы повышение производится автоматически, то работникам авиации и угольной отрасли необходимо было до 30 сентября 2025 года подать в Социальный фонд пакет документов, подтверждающих стаж и условия труда.