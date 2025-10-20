Сеть перехватывающих парковок расширят во Владивостоке ради лёгкого метро

Сейчас в городе работают две перехватывающие парковки — на улице Шуйской (ближайшая станция — Вторая Речка) и Корабельной набережной (ближайшая станция — Владивосток). Почасовая оплата в зависимости от типа транспортного средства составляет от 35 до 95 рублей, бесплатно пользоваться парковками можно в выходные и праздничные дни, а также по будням с 19:00 до 08:00.