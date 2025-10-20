Ричмонд
Сеть перехватывающих парковок расширят во Владивостоке ради лёгкого метро

Во Владивостоке планируется ещё несколько перехватывающих парковок возле железнодорожных станций и остановочных платформ, которые будут задействованы в системе «лёгкого метро», сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на городской Центр организации дорожного движения.

Источник: ДЕЙТА

Парковки появятся в районе «3-ей Рабочей», «Первой Речки», «Второй Речки», «Чайки», «Седанки», «Санаторной», «Спутнике», «Весенней» и «Угольной». Возле станции «Чайка» парковочные места организуют вдоль проезжей части, а на станции «Седанка» появятся аж две парковки. Также анонсировано благоустройство перехватывающих парковой в районе улицы Ильичёва — в шаговой доступности от станции «Моргородок», и около Матросского сквера. Вероятно, обещание парковки возле сквера — отсылка к обещаниям интегрировать в систему общественного транспорта железнодорожные пути вдоль бухты Золотой Рог со стороны «Дальзавода».

«Перехватывающие парковки — это экономия времени водителей на поиск места парковки в центре города или на оживленных улицах. Как следствие — снижение интенсивности трафика и уменьшение пробок, ведь в часы пик железная дорога сможет принять на себя значительную часть нагрузки, которая сейчас ложится на автобусы и личный транспорт», — поясняют специалисты ЦОДД.

Также перехватывающие парковки хотят организовать в районе Океанского проспекта, 20 (здание городской администрации) и улицы Московской (за Покровским парком). От железнодорожных остановочных пунктов это чуть дальше, но близко к остановкам многих магистральных маршрутов в сторону Второй Речки, острова Русский, Эгершельда, Чуркина, Баляева и других районов Владивостока.

Сейчас в городе работают две перехватывающие парковки — на улице Шуйской (ближайшая станция — Вторая Речка) и Корабельной набережной (ближайшая станция — Владивосток). Почасовая оплата в зависимости от типа транспортного средства составляет от 35 до 95 рублей, бесплатно пользоваться парковками можно в выходные и праздничные дни, а также по будням с 19:00 до 08:00.

В феврале 2025 года проект «лёгкого метро» на стадии технико-экономического обоснования от «Российских железных дорог». Изначально планировалось, что в системе городской электрички будет семь линий, но анализ предполагаемых затрат показал, что в лучшем случае их будет две. Первоочередные станции проекта — «Эгершельд» и «3-я Рабочая».