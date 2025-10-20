Ричмонд
Politico: Трамп изменил позицию по Украине после разговора с Путиным

После разговора с президентом России Владимиром Путиным 16 октября американский лидер Дональд Трамп изменил свою позицию касаемо украинского конфликта. Об этом пишет Politico со ссылкой на источники, приближенные к главе Белого дома.

Авторы материала отмечают, что после телефонного разговора Трамп сместил акценты: от обсуждения поставок Киеву ракет Tomahawk он перешел к идее о том, что Украина должна пойти на территориальные уступки, чтобы завершить конфликт.

— Похоже, одним телефонным звонком Путин снова изменил мнение президента Трампа по Украине, — заявил один из инсайдеров в беседе с газетой.

Также стало известно, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф во время встречи Дональда Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским требовал отдать Донбасс России.

При этом Владимир Зеленский перебил Дональда Трампа во время переговоров в Белом доме, когда тот заговорил о мирном урегулировании конфликта на Украине. В частности, украинский лидер усомнился в намерениях Владимира Путина завершить боевые действия.

