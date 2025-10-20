Колбасу из неизвестного сырья оформили на предприятии в Ростовской области

На одном из предприятий Ростовской области зарегистрировали 51 кг колбасных изделий без указания происхождения продукции. Из-за этого товар начали считать потенциально опасным для покупателей, рассказали в управлении Россельхознадзора.
— Нарушение прослеживаемости выявили во время проверки в системе «Меркурий». Ошибку при оформлении электронной документации допустил сотрудник предприятия, — добавили в надзорном ведомстве.
После этого юридическому лицу направили предостережение с требованием строго соблюдать все обязательные нормы и правила. Записи журналов на продукцию аннулировали.
