Колбасу из неизвестного сырья оформили на предприятии в Ростовской области

Сотрудник донского предприятия оформил документы на 51 кг потенциально опасной колбасы.

Источник: Комсомольская правда

На одном из предприятий Ростовской области зарегистрировали 51 кг колбасных изделий без указания происхождения продукции. Из-за этого товар начали считать потенциально опасным для покупателей, рассказали в управлении Россельхознадзора.

— Нарушение прослеживаемости выявили во время проверки в системе «Меркурий». Ошибку при оформлении электронной документации допустил сотрудник предприятия, — добавили в надзорном ведомстве.

После этого юридическому лицу направили предостережение с требованием строго соблюдать все обязательные нормы и правила. Записи журналов на продукцию аннулировали.

