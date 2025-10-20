Собянин: за три года в Москве введут в эксплуатацию 13 станций метро

Формирование лучшей в мире транспортной системы — одна из ключевых задач Москвы. Об этом заявил Сергей Собянин.
«В столице развиваются все виды городского транспорта, и они максимально интегрированы друг с другом. Общий объем расходов на развитие транспортной системы Москвы в 2026 году составит около 1,3 триллиона рублей», — написал мэр Москвы.
С 2011 года правительство Москвы завершило строительство и модернизацию более 260 километров линий, 127 станций и 14 электродепо Московского метрополитена и Московского центрального кольца (МЦК). К 2026−2028 годам планируется открыть 26,9 километра новых линий, 13 станций и одно электродепо метрополитена. На карте метро появится новая Рублево-Архангельская линия, которая будет включать восемь станций. Также запланирован запуск первого участка Бирюлевской линии от станции «ЗИЛ» до «Курьяново», состоящего из четырех станций, и станции «Гольяново» на Арбатско-Покровской линии.
Продолжится строительство южного отрезка Троицкой линии от «Новомосковской» до «Троицка», который будет состоять из шести станций. На Люблинско-Дмитровской линии появится станция «Южный порт», а на Кольцевой — «Достоевская». Кроме того, начнутся работы по проектированию линии, которая свяжет Москву с инновационным центром «Сколково», а также других линий.
В рамках программы развития Центрального транспортного узла к 2030 году будут запущены новые маршруты, а интервалы между поездами значительно сократятся. В 2026—2028 годах планируется обновить подвижной состав пригородного железнодорожного транспорта.
Город активно участвует в реализации крупнейшего транспортного проекта страны — строительства высокоскоростной магистрали Москва — Санкт-Петербург (ВСМ). После завершения проекта время в пути между двумя столицами сократится почти вдвое.
На программу обновления подвижного состава городского транспорта в 2026 году запланировано выделить 122,6 миллиарда рублей. Эти средства будут направлены на закупку электробусов, автобусов, трамваев, вагонов метро нового поколения и поездов для пригородных маршрутов Центрального транспортного узла.
Каждый год Москва приобретает сотни инновационных электробусов. Сегодня более чем на 240 маршрутах уже работают свыше 2600 электробусов. Москва занимает первое место в Европе по количеству электробусов: их доля составляет 36 процентов от парка наземного городского транспорта Мосгортранса.
В ближайшие три года столичный метрополитен получит более тысячи новых вагонов — одна из крупнейших таких закупок в мире. Современные российские вагоны модели «Москва-2026» будут использоваться на Замоскворецкой и Троицкой линиях метро, а в будущем могут появиться и на других линиях. К концу 2028 года доля обновленного подвижного состава метро увеличится до 85 процентов.
В 2026 году планируется полностью обновить трамвайный парк, который уже на 97 процентов состоит из современных низкопольных и бесшумных моделей с медиаэкранами и кондиционерами. Новые трамваи будут курсировать по линии на проспекте Академика Сахарова и восстановленной линии на Трифоновской улице до Рижской площади. В 2025—2026 годах город получит 100 новых трамваев «Львенок-Москва», оснащенных инновационной системой автономного хода.
До конца 2025 года три трамвая будут оснащены беспилотными технологиями, а в 2026 году — еще 11 трамваев. Таким образом, к концу 2026 года по Москве будут курсировать 15 беспилотных трамваев. В декабре 2025 года планируется начать тестовую эксплуатацию первого в России беспилотного поезда метро на Большой кольцевой линии. К концу 2026 года будет разработан состав для метро, способный работать в беспилотном режиме с учетом московских интервалов движения — 90 секунд в наиболее загруженные часы, резюмировал глава города.