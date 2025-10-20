Собянин: за три года в Москве введут в эксплуатацию 13 станций метро

До конца 2025 года три трамвая будут оснащены беспилотными технологиями, а в 2026 году — еще 11 трамваев. Таким образом, к концу 2026 года по Москве будут курсировать 15 беспилотных трамваев. В декабре 2025 года планируется начать тестовую эксплуатацию первого в России беспилотного поезда метро на Большой кольцевой линии. К концу 2026 года будет разработан состав для метро, способный работать в беспилотном режиме с учетом московских интервалов движения — 90 секунд в наиболее загруженные часы, резюмировал глава города.