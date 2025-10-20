Ричмонд
TVN24: В Варшаве совершено нападение на офис партии Дональда Туска

В Польше напали на офис партии Туска «Гражданская платформа».

В Варшаве совершено нападение на офис партии Дональда Туска «Гражданская платформа». Об этом сообщает местный телеканал TVN24.

Отмечается, что провокацию устроили два человека. Они бросили в здание офиса бутылку с зажигательной смесью. Бутылка разбилась, однако пожара удалось избежать.

Журналисты сообщили также о задержании одного из нападавших. При этом однопартийцы Туска назвали произошедшее терактом.

«Один из преступников бросил бутылку с зажигательной смесью в дверь, где находится Национальный офис “Гражданской платформы”, а другой пытался её поджечь», — рассказал телеканалу депутат парламента от «ГП» Витольд Зембачинский.

На днях, напомним, в Варшаве на главной площади прошла большая демонстрация против миграционной политики и премьер-министра Дональда Туска. Несколько тысяч человек, в основном сторонники партии «Право и справедливость», собрались, чтобы выразить свое недовольство.

