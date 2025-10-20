В Крыму завершили ремонт участка дороги Азовское — Нижнегорский

Ремонт участка дороги Азовское — Нижнегорский в Крыму протяженностью 8,1 км провели по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в министерстве транспорта республики.
Во время работ специалисты срезали старый асфальт и уложили два слоя нового. Также там укрепили обочины, нанесли разметку и установили дорожные знаки.
Данная трасса ведет к селам Лиственное, Уваровка, Зеленое, Уютное и Михайловка. Их жители ежедневно добираются по этой дороге до социальных объектов и до работы.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.