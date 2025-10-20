Студент из Уфы завоевал золото на международной химической олимпиаде

Студент второго курса Уфимского государственного нефтяного технического университета (УГНТУ) Вадим Харисов одержал победу на Международной олимпиаде по химии, которая проходила в Ашхабаде. Молодой человек из Башкирии показал наилучший результат среди всех участников, изучающих химические специальности.
Это достижение стало для Вадима уже пятой золотой медалью, полученной на международных интеллектуальных соревнованиях. Ранее он также занимал первые места на олимпиадах по химии в Китае, Саудовской Аравии, Швейцарии и Казахстане.
Всего в турнире в Ашхабаде состязались 250 студентов из вузов разных государств. Сборная России показала выдающийся результат, завоевав 13 золотых медалей из 26 возможных, а также восемь серебряных и четыре бронзовые награды.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.