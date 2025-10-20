Ричмонд
В семи районах Воронежской области отключат свет на неделе

Временно без электричества останутся свыше трех десятков населенных пунктов.

Источник: Комсомольская правда

С 20 по 24 октября временно без света останутся жители семи районов Воронежской области. Информация о этом размещена на сайте электросетевой компании ПАО «Россети Центр».

Посмотреть любимые сериалы не смогут часть жителей Воробьевского, Ольховатского, Панинского, Терновского, Верхнехавского, Лискинского и Петропавловского районов.

Плановые работы по замене проводов и опор ЛЭП, установке нового оборудования и технического обслуживания трансформаторных подстанций будут проводиться с 8 до 17 часов.

При этом на сроки проведения работ и, соответственно, интервалы введения ограничений на подачу электричества могут повлиять неблагоприятные погодные условия.