В семи районах Воронежской области отключат свет на неделе

С 20 по 24 октября временно без света останутся жители семи районов Воронежской области. Информация о этом размещена на сайте электросетевой компании ПАО «Россети Центр».
Посмотреть любимые сериалы не смогут часть жителей Воробьевского, Ольховатского, Панинского, Терновского, Верхнехавского, Лискинского и Петропавловского районов.
Плановые работы по замене проводов и опор ЛЭП, установке нового оборудования и технического обслуживания трансформаторных подстанций будут проводиться с 8 до 17 часов.
При этом на сроки проведения работ и, соответственно, интервалы введения ограничений на подачу электричества могут повлиять неблагоприятные погодные условия.