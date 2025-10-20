Пушилин: ВС РФ разорвали многоуровневую оборону ВСУ у Новопавловки

Российские подразделения на Красноармейском направлении ДНР в районе Новопавловки разорвали многоуровневую оборону ВСУ, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».
Он рассказал, что в районе Новопавловки была многоуровневая линия обороны. «Это и минные поля, железобетонные укрепления, противотанковые рвы, плюс очень разветвленная сеть подземных ходов», — отметил Пушилин, добавив, что ВСУ еще долго могли там удерживать оборону, если бы не грамотные действия российских подразделений.
Глава ДНР также сообщил, что ВС РФ уже заходят на окраины города Константиновка.
