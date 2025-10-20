В Сочи установят почти 670 новых контейнеров для мусора

Почти 670 новых контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов установят в Сочи в Краснодарском крае, сообщили в администрации города. Это поможет предотвратить образование стихийных свалок, что отвечает целям национального проекта «Экологическое благополучие».
Чтобы мусор не копился на контейнерных площадках, в Сочи начали эксперимент по установке видеонаблюдения. Уже на 22 площадках появились видеокамеры. С их помощью выявляют нарушителей, которые оставляют отходы не в контейнерах.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.