В России предложили перевести работу детских лагерей в круглогодичный формат

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин выступил с инициативой по организации детского отдыха в круглогодичном формате, привязанном ко всем периодам школьных каникул. Соответствующее заявление он разместил в своем канале в социальной сети.
Володин подчеркнул, что, исходя из существующего общественного запроса, правильным решением становится организация детского досуга в течение всего года. Он конкретизировал, что речь идет о создании возможностей для отдыха детей во время осенних, зимних, весенних и, безусловно, летних каникул.
Спикер нижней палаты парламента констатировал, что в России практически отсутствуют детские лагеря, способные работать во всесезонном режиме, поскольку большинство из них функционирует исключительно в летний период. Дополнительной проблемой он назвал недостаточный уровень инфраструктурной оснащенности многих учреждений детского отдыха.
Володин сообщил, что при формировании этой позиции он опирался на мнение родительского и педагогического сообщества, а также экспертные оценки. На этой основе он обозначил необходимость целенаправленной работы по решению задачи организации качественного детского отдыха в осенние, зимние и весенние каникулы.
Прежде Минпросвещения составило календарь школьных каникул на 2025/26 учебный год. Осенние предлагается организовать с 25 октября по 2 ноября.