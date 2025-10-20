Ричмонд
В России предложили перевести работу детских лагерей в круглогодичный формат

Володин призвал организовать круглогодичный детский отдых в лагерях.

Источник: Комсомольская правда

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин выступил с инициативой по организации детского отдыха в круглогодичном формате, привязанном ко всем периодам школьных каникул. Соответствующее заявление он разместил в своем канале в социальной сети.

Володин подчеркнул, что, исходя из существующего общественного запроса, правильным решением становится организация детского досуга в течение всего года. Он конкретизировал, что речь идет о создании возможностей для отдыха детей во время осенних, зимних, весенних и, безусловно, летних каникул.

Спикер нижней палаты парламента констатировал, что в России практически отсутствуют детские лагеря, способные работать во всесезонном режиме, поскольку большинство из них функционирует исключительно в летний период. Дополнительной проблемой он назвал недостаточный уровень инфраструктурной оснащенности многих учреждений детского отдыха.

Володин сообщил, что при формировании этой позиции он опирался на мнение родительского и педагогического сообщества, а также экспертные оценки. На этой основе он обозначил необходимость целенаправленной работы по решению задачи организации качественного детского отдыха в осенние, зимние и весенние каникулы.

Прежде Минпросвещения составило календарь школьных каникул на 2025/26 учебный год. Осенние предлагается организовать с 25 октября по 2 ноября.

