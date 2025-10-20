Ричмонд
+13°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Я не король»: Трамп озвучил предполагаемых организаторов протестов No Kings, бушующих в США

Трамп считает, что к организации протестов в США причастен Сорос*

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп озвучил предполагаемых организаторов протестов No Kings, бушующих в США. Лидер Белого дома утверждает, что к этому может быть причастен финансист Джордж Сорос*.

Кроме того, Трамп выступил решительно против слоганов протестующих. Он говорит, что против сравнения себя с королями, ведь очень много работает на благо Америки и всего мира.

«Я не король. Я работаю до посинения, чтобы сделать нашу страну великой — вот и все», — резюмировал Трамп во время общения с журналистами.

Нужно отметить, что президент России Владимир Путин также подчеркивал старания Трампа в отношении мирных инициатив. Путин считает, что лидер Белого дома делает многое, чтобы завершить конфликт на Ближнем Востоке и Украине, а также старается улучшить жизнь американцев, как настоящий патриот своей страны.

* Фонды Сороса признаны в России нежелательными организациями.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше