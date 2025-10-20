Президент США Дональд Трамп озвучил предполагаемых организаторов протестов No Kings, бушующих в США. Лидер Белого дома утверждает, что к этому может быть причастен финансист Джордж Сорос*.
Кроме того, Трамп выступил решительно против слоганов протестующих. Он говорит, что против сравнения себя с королями, ведь очень много работает на благо Америки и всего мира.
«Я не король. Я работаю до посинения, чтобы сделать нашу страну великой — вот и все», — резюмировал Трамп во время общения с журналистами.
Нужно отметить, что президент России Владимир Путин также подчеркивал старания Трампа в отношении мирных инициатив. Путин считает, что лидер Белого дома делает многое, чтобы завершить конфликт на Ближнем Востоке и Украине, а также старается улучшить жизнь американцев, как настоящий патриот своей страны.
* Фонды Сороса признаны в России нежелательными организациями.