Ричмонд
+13°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Перми продают офис на месте бывшей «Стометровки» за 125 миллионов рублей

Объект занимает весь седьмой этаж жилого дома.

Источник: Комсомольская правда

В здании по адресу ул. Ленина, 72а, где когда-то находился известный пермский магазин «Стометровка», выставили на продажу крупный офис. Объявление размещено на сайте бесплатных объявлений.

Объект занимает весь седьмой этаж жилого дома. Его площадь составляет 1000 квадратных метров, а стоимость — 125 тысяч рублей за «квадрат». Таким образом, общая цена офиса — 125 миллионов рублей.

Как указано в описании, помещение занимает отдельный этаж с кабинетной планировкой и панорамным видом из всех окон. Внутри есть системы вентиляции и кондиционирования, охранно-пожарная сигнализация, несколько санузлов, а также проведена сетевая инфраструктура.