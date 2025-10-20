В Перми продают офис на месте бывшей «Стометровки» за 125 миллионов рублей

В здании по адресу ул. Ленина, 72а, где когда-то находился известный пермский магазин «Стометровка», выставили на продажу крупный офис. Объявление размещено на сайте бесплатных объявлений.
Объект занимает весь седьмой этаж жилого дома. Его площадь составляет 1000 квадратных метров, а стоимость — 125 тысяч рублей за «квадрат». Таким образом, общая цена офиса — 125 миллионов рублей.
Как указано в описании, помещение занимает отдельный этаж с кабинетной планировкой и панорамным видом из всех окон. Внутри есть системы вентиляции и кондиционирования, охранно-пожарная сигнализация, несколько санузлов, а также проведена сетевая инфраструктура.