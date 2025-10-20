В Перми продают офис на месте бывшей «Стометровки» за 125 миллионов рублей

Как указано в описании, помещение занимает отдельный этаж с кабинетной планировкой и панорамным видом из всех окон. Внутри есть системы вентиляции и кондиционирования, охранно-пожарная сигнализация, несколько санузлов, а также проведена сетевая инфраструктура.