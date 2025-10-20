В Госдуме поддержали предложение РПЦ закрепить право голоса отца при аборте

Народный артист России и депутат Государственной думы Дмитрий Певцов выступил с поддержкой инициативы Русской православной церкви юридически закрепить право голоса отца при решении об аборте.
Парламентарий считает, что за ребенка несет ответственность не только мать, но и отец. Он добавил, что после зачатия формируется живое существо, имеющее право на защиту со стороны обоих родителей.
Депутат добавил, что и мать, и отец, должны отвечать за ребенка не только по жизни, но и до рождения.
— Двумя руками за. Отец не менее ответственен за жизнь будущего ребенка, чем мать, — заявил Певцов в беседе с ТАСС.
Ранее стало известно, что Русская православная церковь планирует добиться юридического закрепления права голоса отца при решении о проведении аборта. По мнению председателя Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерея Федора Лукьянова, сейчас мужчины забывают о своей роли защитника и «часто сами становятся губителями собственных детей», лишая женщину поддержки в момент принятия решения о сохранении жизни ребенка.
При этом ранее Лукьянов заявил, что РПЦ поддержала закон о защите женщин от склонения к аборту, назвав его важным шагом в духовной и моральной сфере. По его словам, документ побуждает человека к духовному выбору и помогает изменить общественное восприятие абортов.