В Госдуме поддержали предложение РПЦ закрепить право голоса отца при аборте

Ранее стало известно, что Русская православная церковь планирует добиться юридического закрепления права голоса отца при решении о проведении аборта. По мнению председателя Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерея Федора Лукьянова, сейчас мужчины забывают о своей роли защитника и «часто сами становятся губителями собственных детей», лишая женщину поддержки в момент принятия решения о сохранении жизни ребенка.