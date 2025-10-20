Создан компьютерный алгоритм для диагностики сердечно-сосудистых заболеваний

«Заместитель директора НОЦ “Искусственный интеллект и квантовые технологии” ЮУрГУ Михаил Цымблер и начальник отдела интеллектуального анализа данных и виртуализации Яна Краева нашли решение для медицинской проблемы диагностики сердечно-сосудистых заболеваний, а также для массового и скоростного аудита миллионов кардиограмм. Для этого разработали новый параллельный алгоритм, который работает с помощью кластерной системы с узлами на базе графических процессоров», — сказали в вузе.