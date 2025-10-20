Ричмонд
Радий Хабиров прокомментировал ЧП на заводе «Авангард» в Стерлитамаке

Глава Башкирии прокомментировал взрыв на заводе «Авангард» в Стерлитамаке.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 20 октября, на очередном оперативном совещании в правительстве Башкирии глава республики Радий Хабиров прокомментировал ЧП в Стерлитамаке. Напомним, в пятницу, 17-го октября, на ФКП «Авангард» произошел взрыв. В результате пострадали 5 и погибли три человека.

— В Стерлитамаке, на предприятии «Авангард» произошел взрыв. Полагаю, что криминалисты разберутся в причинах взрыва. На что обратить внимание — это, прежде всего, люди. К сожалению, три человека, три женщины, погибли. Поэтому, надо чтобы их семьи получили полное внимание и компенсации, Эмиль Владиславович (Шаймарданов, мэр Стерлитамака — Ред.) вплотную этим занимается, мы с ним это обсуждали, — заявил Хабиров.

На данный момент известно, что все пятеро пострадавших в результате взрыва, находятся на лечении в Уфе. Состояние четверых человек оценивается как средней тяжести, еще один рабочий в тяжелом состоянии, сообщил на совещании министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин.

