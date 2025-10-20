Радий Хабиров прокомментировал ЧП на заводе «Авангард» в Стерлитамаке

— В Стерлитамаке, на предприятии «Авангард» произошел взрыв. Полагаю, что криминалисты разберутся в причинах взрыва. На что обратить внимание — это, прежде всего, люди. К сожалению, три человека, три женщины, погибли. Поэтому, надо чтобы их семьи получили полное внимание и компенсации, Эмиль Владиславович (Шаймарданов, мэр Стерлитамака — Ред.) вплотную этим занимается, мы с ним это обсуждали, — заявил Хабиров.