В Иркутской области сфотографировали комету С/2025 А6 Lemmon

Снимки кометы, сделанные наблюдателями в Приангарье, публикует телеграм-канал «Иркутский астроном». В сообщении отмечается, что комета движется по созвездию Волопаса. В темное время суток ее можно наблюдать невооруженным глазом. Ориентир — ковш созвездия Большая Медведица. Комета находится под ним. Специалисты советуют вести наблюдения вдали от города, где нет засветки.