В Иркутской области сфотографировали комету С/2025 А6 Lemmon

Снимки кометы, сделанные наблюдателями в Приангарье, публикует телеграм-канал «Иркутский астроном». В сообщении отмечается, что комета движется по созвездию Волопаса. В темное время суток ее можно наблюдать невооруженным глазом. Ориентир — ковш созвездия Большая Медведица. Комета находится под ним. Специалисты советуют вести наблюдения вдали от города, где нет засветки.
Не стоит откладывать наблюдения: 21 октября комета пройдёт на минимальном расстоянии от Земли — 89,2 миллиона километров, а 30 октября — первая четверть Луны. Свет нашего естественного спутника будет мешать наблюдениям, — говорится в сообщении телеграм-канала.
Комету можно будет наблюдать в октябре и ноябре, затем она исчезнет из поля зрения. В следующий раз небесное тело вернется только через 1 135 лет.
Фото сделаны Юлией Шевцовой (Иркутск), Анатолием Фалелеевым (Черемхово), Станиславом Бородиновым и Михаилом Яхненко (Иркутск).