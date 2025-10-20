Более 3000 пар сыграли свадьбы в сентябре в Ростовской области

Более 3000 новых семей зарегистрировали в Ростовской области в течение сентября 2025 года. Об этом рассказали в телеграм-канале управления ЗАГС.
Парам пожелали сохранять чувства такими же яркими, как в день бракосочетания. Важно, чтобы спустя много лет супруги продолжали смотреть друг на друга с нежностью и любовью, напомнили молодоженам.
Добавим, подать заявления на регистрацию влюбленные пары могут лично в любом отделе ЗАГС или через портал Госуслуг. Заявить о своем желании вступить в брак нужно в срок от месяца до года до намеченной даты торжества.
