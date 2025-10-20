В Элисте пройдет форум креативных индустрий «Создано в Калмыкии. Улан Зала»

На мероприятии соберутся эксперты из Высшей школы экономики, Московской школы управления «Сколково», Агентства стратегических инициатив, а также местные предприниматели. Они обсудят, как сформировать привлекательный для туристов и инвесторов образ Калмыкии, а также поговорят о развитии креативного бизнеса. Дискуссии, в частности, будут посвящены сторителлингу и продюсированию.