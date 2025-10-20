Ричмонд
В Элисте пройдет форум креативных индустрий «Создано в Калмыкии. Улан Зала»

Его участники обсудят, как сформировать привлекательный для туристов и инвесторов образ республики.

Форум креативных индустрий «Создано в Калмыкии. Улан Зала» состоится 24 октября в Элисте при поддержке нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в аппарате правительства республики.

На мероприятии соберутся эксперты из Высшей школы экономики, Московской школы управления «Сколково», Агентства стратегических инициатив, а также местные предприниматели. Они обсудят, как сформировать привлекательный для туристов и инвесторов образ Калмыкии, а также поговорят о развитии креативного бизнеса. Дискуссии, в частности, будут посвящены сторителлингу и продюсированию.

Мероприятие пройдет во Дворце детского творчества. Посмотреть подробную программу и зарегистрироваться можно по ссылке.

Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.