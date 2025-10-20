Почетному гражданину Челябинска и ветерану ВОВ исполнилось 102 года

Почетному гражданину Челябинска и ветерану Великой Отечественной войны Александре Митрофановой исполнилось 102 года, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Александра Николаевна родилась 20 октября 1923 года в селе Александровка Сармановского района Татарской АССР.
В мае 1942 года она была призвана в ряды Красной армии и проходила службу в 113-й Ленинградской Краснознаменной авиационной бомбардировочной дивизии связистом-телефонистом в звании сержанта.
Участвовала в боевых действиях на Карельском, Прибалтийском, 1-м Белорусском, Ленинградском и Дальневосточном фронтах. Была участницей Курской битвы, где исполняла обязанности командира отдельного взвода охраны.
После демобилизации женщина приехала в Челябинск, где продолжила трудовую деятельность в Ленинском районном военкомате, а затем — в Южно-Уральской бассейной инспекции.
За проявленные мужество и самоотверженность награждена орденом Отечественной войны II степени, медалями «За боевые заслуги», «За оборону Советского Заполярья», «За взятие Берлина», «За Победу над Германией», «За Победу над Японией».
Александре Николаевне Митрофановой присвоено звание «Почетный гражданин города».
Заместитель руководителя областного следственного управления Алексей Шавкунов навестил ветерана, выразил имениннице глубокую признательность за доблестный ратный труд, стойкость, жизнелюбие и активную гражданскую позицию.