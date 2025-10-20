В Омске построили гигантский склад размером с 17 футбольных полей

В минэкономразвития Омской области рассказали о необычном объекте, который появился в Омске по улице Айвазовского. Компания «СберЛогистика» построила там гигантский склад.
Как сообщили в министерстве, его площадь равна площади 17 футбольных полей — 123 153, 1 кв. метров. Склад предназначен для хранения продовольственных и непродовольственных товаров и оборудован новейшими системами хранения. Объект расположен на территории логистического парка «Звездный».
Новый складской комплекс призван ускорить доставку товаров в наш регион.