Почти 250 пьяных водителей поймала за неделю полиция Челябинской области

За прошедшую неделю сотрудники Госавтоинспекции Челябинской области остановили 249 водителей в состоянии опьянения.
Как сообщили в пресс-службе ведомства, из этого числа 222 человека привлечены к административной ответственности. По решению суда их лишат прав на срок от полутора до двух лет и оштрафуют на 45 тысяч рублей.
А ещё 27 водителям грозит уголовное преследование за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения. По статье 264.1 УК РФ они могут лишиться свободы на срок до трёх лет. Кроме того, их транспортные средства будут конфискованы в пользу государства.