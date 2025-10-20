Ричмонд
Почти 250 пьяных водителей поймала за неделю полиция Челябинской области

Нарушителям грозят не только крупные штрафы и временное лишение прав, но и лишения свободы с конфискацией.

Источник: Аргументы и факты

За прошедшую неделю сотрудники Госавтоинспекции Челябинской области остановили 249 водителей в состоянии опьянения.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, из этого числа 222 человека привлечены к административной ответственности. По решению суда их лишат прав на срок от полутора до двух лет и оштрафуют на 45 тысяч рублей.

А ещё 27 водителям грозит уголовное преследование за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения. По статье 264.1 УК РФ они могут лишиться свободы на срок до трёх лет. Кроме того, их транспортные средства будут конфискованы в пользу государства.