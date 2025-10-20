В РВИО предложили меры для борьбы с курсом Киева на дерусификацию

Признавая важность народного волеизъявления и учитывая выявленные в результате проводившихся в 2015—2016 годах на Украине социологических опросов предпочтения местных жителей относительно исторических названий их населенных пунктов, научный совет РВИО предлагает в дальнейшем использовать следующие топонимы: Днепр — город Днепропетровск (основан в 1787 г. императрицей Екатериной II как Екатеринослав, в 1926 г. переименован в Днепропетровск); Кропивницкий — город Елизаветград (основан в 1752 г. по указу императрицы Елизаветы Петровны, в советское время — Зиновьевск, Кирово, Кировоград); Переяславль Киевской обл. — город Переяславль-Хмельницкий (1654 г. — здесь состоялась Переяславская рада, название с 1943 г.); Вараш Ровенской обл. — город Кузнецовск (основан в 1973 г., назван в честь советского разведчика Николая Кузнецова).