Более 30 школ и детсадов Находки замерзает: прокуратура края разбирается

Прокуратура Приморского края отреагировала на публикации в социальных сетях о проблемах с отоплением в Находке и провела проверку. Надзорное ведомство установило, что в городе в установленный срок не начался отопительный сезон в десятках образовательных учреждений.
По данным проверки, тепло не поступило более чем в 30 школ и детских садов. В 19 зданиях температура воздуха оказалась ниже санитарных норм, что создавало риск для здоровья детей и нарушало условия обучения.
После выявленных нарушений прокурор внёс представление главе Находкинского городского округа. В отношении руководителей образовательных учреждений инициировано возбуждение дел об административных правонарушениях по части 1 статьи 6.7 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации — за несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований к условиям воспитания и обучения детей.
Кроме того, в отношении краевого государственного унитарного предприятия «Примтеплоэнерго» начато производство по части 2 статьи 7.23 того же кодекса, предусматривающей ответственность за нарушение нормативного уровня или режима обеспечения населения коммунальными услугами.
Прокуратура поставила устранение нарушений под контроль и намерена следить за тем, чтобы права детей и работников образовательных учреждений были соблюдены, а температурный режим восстановлен во всех зданиях города.