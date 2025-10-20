В Черемховском районе водитель седана погиб из-за выезда на встречку

В Черемховском районе ранним утром 20 октября 2025 года произошло смертельное ДТП. Как сообщили КП-Иркутск в региональной Госавтоинспекции, случилось все на 1748-м километре федеральной автодороги Р-255 «Сибирь».
— По предварительным данным, 62-летний водитель «TANK 500», двигаясь со стороны Иркутска, выехал на встречку, где столкнулся с «Тойотой Камри». 75-летний водитель седана получил смертельные травмы, скончался еще до приезда медиков, — прокомментировали в пресс-службе ведомства.
Водителя внедорожника доставили в больницу, за его состоянием наблюдают. В это время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа и госавтоинспекторы. Они выясняют все причины и обстоятельства произошедшего.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Тайшетском районе 50-летний водитель внедорожника выехал на встречную полосу и погиб.