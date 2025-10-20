Минстройархитектуры сказало, кто может построить льготное жилье в Беларуси

Государственная поддержка в виде льготных кредитов или одноразовых субсидий предоставляется при строительстве или реконструкции одноквартирных либо блокированных жилых домов гражданами подрядным либо хозяйственным способом. Вместе с тем с использованием льготных кредитов либо одноразовых субсидий белорусы смогут купить жилые помещения, которые были построены по госзаказу, а также на первичном и ли вторичном рынке жилья. Сделать это можно только в населенных пунктах с численностью до 20 000 человек.