Минстройархитектуры сказало, кто может построить льготное жилье в Беларуси

Заместитель начальника главного управления строительства и жилищной политики Министерства архитектуры и строительства Инна Пинковская рассказала, кто может построить льготное жилье в Беларуси. Подробности пишет БелТА.
Представитель Минстройархитектуры напомнила, что президент Беларуси подписал указ № 95 «О государственной поддержке при жилищном строительстве» от 6 марта 2025 года (подробнее мы писали здесь). В документе были сгруппированы все виды государственной поддержки, на которые имеют право белорусы.
— В них входят три вида: льготные кредиты, одноразовые субсидии и финансовая помощь государства в погашении льготных кредитов. На получение льготных кредитов имеет право 21 категория граждан (11 во внеочередном порядке), — подчеркнула Инна Пинковская.
Она добавила, что на получение одноразовых субсидий имеют право 17 категорий граждан, а десять — во внеочередном порядке. Замначальника отметила, что финансовая помощь предоставляется многодетным семьям, молодым семьям при рождении детей. Кроме того, есть шесть категорий категории, имеющие право получить и льготный кредит, и одноразовую субсидию. Пинковская уточнила, что есть и те, кто имеет право на получение всех видов поддержки одновременно.
Государственная поддержка в виде льготных кредитов или одноразовых субсидий предоставляется при строительстве или реконструкции одноквартирных либо блокированных жилых домов гражданами подрядным либо хозяйственным способом. Вместе с тем с использованием льготных кредитов либо одноразовых субсидий белорусы смогут купить жилые помещения, которые были построены по госзаказу, а также на первичном и ли вторичном рынке жилья. Сделать это можно только в населенных пунктах с численностью до 20 000 человек.
То есть любой очередник другого населенного пункта, к примеру, Минска, осуществляющий строительство или покупку жилого помещения в населенном пункте до 20 000 человек, также может воспользоваться государственной поддержкой. Но в других случаях купить жилое помещение на первичном или вторичном рынке жилья могут только многодетные семьи.
Специалист пояснила основные условия предоставления государственной поддержки.
— Гражданин должен состоять на учете нуждающихся, относиться к тем категориям граждан, которые упомянуты в указе № 95. Он должен быть малообеспеченным. Порядок отнесения граждан в категории малообеспеченных определяется соответствующим постановлением Совмина № 328 «О порядке предоставления государственной поддержки при возведении, реконструкции или приобретении жилых помещений» от 13 июня 2025 года, — обратила внимание Инна Пинковская.
По ее словам, льготные кредиты предоставляются с соблюдением очередности. Вместе с тем одноразовые субсидии и льготные кредиты не предоставят, если белорус относится к трудоспособным гражданам, не занятым в экономике. Специалист уточнила, что государственная поддержка предоставляется один раз, исключение составляет многодетная семья или граждане, которые получили статус многодетной семьи в связи с рождением ребенка.
— Иные категории таким правом не наделены. Жилое помещение, которое семья построила с господдержкой, она не вправе предоставлять по договору найма до погашения льготного кредита. Кроме того, на это жилое помещение налагается обременение в виде невозможности его отчуждения до погашения льготного кредита и в течение пяти лет с момента досрочного погашения кредита, — объяснила замначальника главного управления Минархитектуры и строительства.
Среди исключений она назвала случаи, определенные в законодательстве. К примеру, переезд в другую местность, улучшение жилищных условий. Инна Пинковская заметила, что наиболее льготные условия имеют многодетные семьи. Им льготные кредиты предоставляют под 1% на 40 лет. На таких же условиях предоставляются льготные кредиты и детям-сиротам. Другим категориям белорусов указанные кредиты предоставляют на срок до 20 лет и под 5% годовых.
Специалист сообщила, что для тех белорусов, которые живут, работают и строят жилье в населенных пунктах до 20 000 человек, проценты по льготному кредиту будут 3% годовых. Есть и особенности предоставления льготных кредитов.
— Например, военнослужащим и приравненным к ним лицам, которые состоят на учете по месту службы и направляются на приобретение жилья по госзаказу по месту службы. Они должны 10 лет прослужить с момента получения льготного кредита, — уточнила представитель Министерства архитектуры и строительства.
Она добавила, что такие же условия предусмотрены и в населенных пунктах юго-восточного региона Могилевской области.
— Если льготные кредиты им предоставляются с учетом преференции для такой категории граждан под 1% годовых, они обязаны осуществлять трудовую деятельность на такой территории в течение 10 лет с момента получения кредита, — заметила специалист.
Ранее мы писали, что некоторые минчане смогут купить квартиры по $880 за квадратный метр.
Кстати, в Беларуси хотят изменить Водный кодекс: пруды на дачах ограничат, частникам дадут возможность обустраивать у воды места отдыха, а заросшие реки и озера почистят.
Кроме того, жилищный кодекс Беларуси ждут изменения, по которым новым хозяевам квартиры и наследникам будет легче выписать прежних жильцов.