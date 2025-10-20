Какая запись в трудовой книжке повышает пенсию на 30%

Как правило, этот специальный стаж автоматически учитывается Социальным фондом России при оформлении страховых пенсий, сообщает ИА DEITA.RU.
Однако в ряде случаев данные о соответствующем стаже могут отсутствовать в информационных базах этих органов, и тогда гражданам приходится самостоятельно подтверждать свои права на надбавки. О деталях учета такого стажа и процедурах его подтверждения в интервью порталу PNZ рассказал юрист Сергей Петров.
Главным примером такого особого стажа является так называемый «северный стаж». Он относится к периоду работы и проживания граждан в районах Крайнего Севера и приравненных к ним территориях.
При этом повышение пенсии предоставляется не только тем, кто фактически живет на Севере, но и тем, кто в прошлом работал в соответствующих условиях, независимо от того, где они проживают сейчас.
Такая надбавка — своего рода компенсация за тяжелые климатические условия и особые трудовые условия, которые характерны для этих регионов. Размер повышения определяется с помощью коэффициентов, которые зависят от конкретного региона работы и проживания.
Так, наиболее высокий коэффициент — 2, положен тем, кто трудился в отдельных районах Сахалинской области, Камчатского края, Республики Саха (Якутия) и Чукотского автономного округа. Это означает, что пенсия таких граждан увеличивается вдвое.
Для работников, занятых в Норильске и на территории Мурманска-140, коэффициент составляет 1,8, что также является значительным повышением. В некоторых других регионах, таких как Республика Саха (Якутия) и Магаданская область, применяется коэффициент 1,7.
Помимо этого, жители и работники многих районов Ханты-Мансийского автономного округа, Забайкальского края, Томской, Иркутской, Амурской областей, а также республик Бурятия, Карелия, Коми и Красноярский край получают надбавку в размере 30%.
Для того, чтобы иметь право на такую надбавку к пенсии, законом установлены минимальные требования по продолжительности работы в данных территориях: необходимо иметь трудовой стаж не менее 15 календарных лет в зонах Крайнего Севера или не менее 20 лет в приравненных к ним местах.
При этом общий трудовой стаж должен составлять минимум 25 лет для мужчин и не менее 20 лет для женщин. С 2024 года введен упрощенный, беззаявительный порядок назначения надбавки к страховой пенсии за длительный северный стаж, что означает автоматическое её присвоение без необходимости отдельного обращения гражданина в органы социальной защиты.
Тем не менее на практике встречаются ситуации, когда такой специфический стаж в базах не отражается корректно или учитывается не полностью. В таких случаях Пенсионный фонд или Социальный фонд не назначает соответствующий коэффициент, и пенсионер не получает положенную доплату.
Чтобы исправить подобную ситуацию, необходимо самостоятельно обратиться в местное отделение Социального фонда России с имеющимися подтверждающими документами — в первую очередь с записями в трудовой книжке, подтверждающими работу в районах Крайнего Севера или приравненных локациях.
Петров также подчеркнул, что только при предъявлении официальных документов можно добиться пересмотра решения и отражения «северного стажа» в пенсионном деле. Особое внимание он обращает на так называемый «сгоревший» стаж — периоды работы после 2002 года, которые не учитываются СФР из-за отсутствия отчислений работодателя в ПФР, несмотря на наличие соответствующих записей в трудовой книжке.
В таких случаях гражданам стоит активно защищать свои права, поскольку отказ в учете этого стажа можно оспорить в судебном порядке, предоставляя доказательства фактической работы. Судебная практика в подобных случаях показывает, что обеспечение права на социальные гарантии возможно при правильном оформлении документов и настойчивом отстаивании своих прав.