Какая запись в трудовой книжке повышает пенсию на 30%

Для того, чтобы иметь право на такую надбавку к пенсии, законом установлены минимальные требования по продолжительности работы в данных территориях: необходимо иметь трудовой стаж не менее 15 календарных лет в зонах Крайнего Севера или не менее 20 лет в приравненных к ним местах.