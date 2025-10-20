В Кабардино-Балкарии благоустроили въезд в сельское поселение Герпегеж

Въездную территорию в сельское поселение Герпегеж Кабардино-Балкарии благоустроили при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в министерстве строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства республики.
Во время работ специалисты установили стелу в форме триколора. Также там подготовили площадку под смотровую зону, смонтировали освещение, скамейки, урны и флагштоки.
Кроме того, на территории определили участок для цветочной клумбы и по всему периметру установили ограждение. Возле стелы появилась фотозона в виде сердца.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.