В Кабардино-Балкарии благоустроили въезд в сельское поселение Герпегеж

Там установили стелу в форме триколора и флагштоки.

Въездную территорию в сельское поселение Герпегеж Кабардино-Балкарии благоустроили при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в министерстве строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства республики.

Во время работ специалисты установили стелу в форме триколора. Также там подготовили площадку под смотровую зону, смонтировали освещение, скамейки, урны и флагштоки.

Кроме того, на территории определили участок для цветочной клумбы и по всему периметру установили ограждение. Возле стелы появилась фотозона в виде сердца.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.