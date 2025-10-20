Ричмонд
В Новосибирской области построят три новых полигона для сортировки мусора

В регионе до сих пор нет современных объектов для работы с ТКО.

Источник: Аргументы и факты

В Новосибирской области планируют построить три современных полигона с сортировкой мусора. Министерство ЖКХ и энергетики региона направило проекты на экспертизу. Новые объекты появятся в Тогучинском, Татарском и Куйбышевском районах. Об этом сообщает ТАСС.

Первый полигон будет перерабатывать 15 тыс. тонн отходов в год и захоранивать 7 тыс. тонн, второй 40 тыс. и 20 тыс. тонн соответственно, третий обрабатывать 60 тыс. тонн, изолировать 30 тыс. и обезвреживать 12 тыс. тонн.

В регионе до сих пор нет современных объектов для работы с ТКО. Ранее проекты двух перерабатывающих комплексов с 2016 года не были реализованы: компания «Экология-Новосибирск» не построила заводы в Верх-Туле и Раздольном, а МУП «Спецавтохозяйство» столкнулось с трудностями в 2023 году.

Теперь власти планируют создать собственные юридические лица и реализовать проекты через частную концессию с привлечением займов и средств «Российского экологического оператора».