В Нижегородской области обустроили пешеходный переход для ежей

Также во время благоустройства «Тропы здоровья» специалисты установили деревянную арку, которая обозначает начало маршрута. Там размещена камера видеонаблюдения, а сбоку можно найти плакат, на котором схематично нарисованы план местности и карты экологических лесных маршрутов. Кроме того, на тропе установили 112 светильников. Помимо этого, специалисты заасфальтировали те участки, где покрытие либо пришло в негодность, либо его совсем не было.