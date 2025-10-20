В Нижегородской области обустроили пешеходный переход для ежей

Пешеходный переход для ежей обустроили в лесу на территории города Сарова в Нижегородской области. Новая зона для животных расположена вдоль «Тропы здоровья», которую благоустраивают по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в пресс-службе правительства региона.
На переходе смонтировали дорожный знак. На нем изображен силуэт героя мультфильма «Ежик в тумане». Арт-объект напоминает местным жителям о том, что по лесу ходят не только люди.
Также во время благоустройства «Тропы здоровья» специалисты установили деревянную арку, которая обозначает начало маршрута. Там размещена камера видеонаблюдения, а сбоку можно найти плакат, на котором схематично нарисованы план местности и карты экологических лесных маршрутов. Кроме того, на тропе установили 112 светильников. Помимо этого, специалисты заасфальтировали те участки, где покрытие либо пришло в негодность, либо его совсем не было.
В 2026 году на «Тропе здоровья» проведут следующий этап работ. Специалисты, в частности, уложат асфальт на оставшихся участках дороги. А на протяжении всей тропы установят лавочки. Также там обустроят новую спортивную площадку и еще три входные группы.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.