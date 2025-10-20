Синоптики обещают позднюю зиму в Омске

В последующие дни температура днём и ночью останется отрицательной, поэтому выпавший снег уже не должен растаять. По многолетним наблюдениям устойчивый снежный покров в регионе обычно устанавливается во второй половине октября — начале ноября. Если текущий долгосрочный прогноз оправдается, в этом году снег ляжет немного позже средних сроков — примерно на одну-две недели.