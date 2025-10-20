Синоптики обещают позднюю зиму в Омске

По данным долгосрочного прогноза на сайте Gismeteo, первые устойчивые минусовые температуры в Омске ожидаются с 14 ноября. В этот день дневной максимум опустится примерно до −4 градусов, а осадки перейдут в снег. Первый настоящий снегопад синоптики обещают 17 ноября — после этой даты заметного таяния уже не прогнозируется.
Устойчивый «минус» в Омске прогнозируется с 6 ноября, однако при этом возможны периодические осадки в виде мокрого снега и дождя. Поэтому на дорогах ожидается грязь и слякоть. 17 ноября прогнозируется сильный снег — именно он, по оценкам синоптиков, станет стартом зимы на дорогах.
В последующие дни температура днём и ночью останется отрицательной, поэтому выпавший снег уже не должен растаять. По многолетним наблюдениям устойчивый снежный покров в регионе обычно устанавливается во второй половине октября — начале ноября. Если текущий долгосрочный прогноз оправдается, в этом году снег ляжет немного позже средних сроков — примерно на одну-две недели.