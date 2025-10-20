Ричмонд
В Омске из-за роста случаев ОРВИ закрываются на карантин школы и детские сады

На карантин закрыты отдельные классы и группы в детских садах.

Источник: Комсомольская правда

В Омске из-за роста случаев ОРВИ увеличивается число образовательных и дошкольных учреждений, где введен карантин.

Сейчас образовательный процесс приостановлен в 16 группах в 11 детских садах и в одном классе школы. Об этом со сслыкой на городской департамент образования сообщил «Омскрегион». По состоянию на 13 октября в Омске были закрыты на карантин 14 групп в 13 детских садах.

Чтобы заболеваемость не росла и дальше, в профильном департаменте призвали родителей не отправлять больных детей в школу и детский сад, а оставить их дома и обратиться к врачу.