В селе Балта в Северной Осетии прошла акция «Сохраним лес»

Около 300 саженцев дуба красного укоренили в селе Балта в Северной Осетии во время экологической акции «Сохраним лес». Мероприятие состоялось в поддержку нацпроекта «Экологическое благополучие», сообщили в министерстве природных ресурсов и экологии республики.
«Сегодня в районах республики проходит посадка деревьев в рамках всероссийской акции “Сохраним лес”, организованы 6 площадок. Мы искренне признательны всем, кто принял решение принять участие в акции. Ваша помощь — бесценный вклад в сбережение и приумножение лесов нашей родной республики», — отметил заместитель министра природных ресурсов и экологии региона Заур Камурзаев.
В ведомстве напомнили, что акция «Сохраним лес» стартовала в сентябре и продлится до ноября. В целом по стране в память о погибших в годы Великой Отечественной войны планируют высадить 70 млн деревьев. Узнать подробнее о мероприятии можно по ссылке.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.