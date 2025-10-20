В селе Балта в Северной Осетии прошла акция «Сохраним лес»

В ведомстве напомнили, что акция «Сохраним лес» стартовала в сентябре и продлится до ноября. В целом по стране в память о погибших в годы Великой Отечественной войны планируют высадить 70 млн деревьев. Узнать подробнее о мероприятии можно по ссылке.