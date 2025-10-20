Axios: осколки снаряда попали в патруль Вэнса

По информации портала, 155-миллиметровый снаряд разорвался в воздухе над трассой, связывающей Лос-Анджелес и Сан-Диего. Жертв и пострадавших нет, на автомобиле осталась лишь небольшая вмятина, пишут «Ведомости».
Артиллерийский выстрел прозвучал в 13:46 по местному времени с пляжа Уайт-Бич, расположенного в километре от оживленной трассы. После преждевременного разрыва снаряда стрельбы были остановлены.
По информации Axios, губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом выступал против применения снарядов и ведения огня над автомагистралью. Он распорядился закрыть этот участок трассы, несмотря на убеждения военных о безопасности проводимых мероприятий.