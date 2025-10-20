В Удмуртии отремонтировали Кезскую районную больницу

Капитальный ремонт в Кезской районной больнице провели в Удмуртии при поддержке нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в администрации Кезского района.
Специалисты обработали, выровняли и оштукатурили стены больницы. Также они заменили систему отопления и электроснабжения в здании. В подвальном помещении покрасили потолки и стены, заменили двери, новую лестницу и уложили напольное покрытие из керамогранитной плитки.
«Реализация этого проекта направлена на повышение доступности и комфортности медицинской помощи для населения региона, а также на создание оптимальных условий труда для сотрудников больницы», — добавили в администрации.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.