Верховный суд частично реабилитировал гражданина СССР

В них указано, что Лещук, проживая на временно оккупированной немецкими войсками советской территории, в июне 1943 года добровольно поступил на службу солдатом в немецкую армию, в составе которой выехал в Германию. В марте 1945 года Лещук попал в плен к союзникам, а затем был репатриирован в СССР, позднее его направили на Сахалин для работы на угольных шахтах, указано в документах.