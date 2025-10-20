В Хабаровске пройдет музыкальный фестиваль «Сфера-Джаз»

«Для Хабаровской филармонии проведение фестиваля “Сфера-Джаза” стало уже доброй традицией. В этом году мы постарались учесть интересы самой разной аудитории. Здесь будет место и для ценителей классического джаза, и для тех, кто хочет услышать мировые хиты в новой, впечатляющей аранжировке. Мы верим, что музыка объединяет, и этот фестиваль — лучшее тому доказательство», — подчеркнул генеральный директор филармонии Игорь Мосин.