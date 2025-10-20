В Хабаровске пройдет музыкальный фестиваль «Сфера-Джаз»

Музыкальный фестиваль «Сфера-Джаз» пройдет в Хабаровской краевой филармонии с 29 октября по 12 ноября в соответствии с задачами нацпроекта «Семья». Об этом сообщили в министерстве культуры региона.
«Для Хабаровской филармонии проведение фестиваля “Сфера-Джаза” стало уже доброй традицией. В этом году мы постарались учесть интересы самой разной аудитории. Здесь будет место и для ценителей классического джаза, и для тех, кто хочет услышать мировые хиты в новой, впечатляющей аранжировке. Мы верим, что музыка объединяет, и этот фестиваль — лучшее тому доказательство», — подчеркнул генеральный директор филармонии Игорь Мосин.
Перед зрителями выступят яркая вокалистка Моника Томас, Дальневосточный академический симфонический оркестр, народный артист России Игорь Бутман, Московский джазовый оркестр и многие другие исполнители. Приобрести билеты на концерты можно на сайте филармонии.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.