На набережной в Йошкар-Оле установили арт-объект «Буква Й»

Арт-объект «Буква Й» установили на набережной реки Малая Кокшага в столице Республики Марий Эл при поддержке нацпроекта «Туризм и гостеприимство». Об этом сообщили в администрации городского округа Йошкар-Ола.
Высота арт-объекта — 3 м. Он сделан из композитного материала красного цвета и акрилового молочного стекла. Внутри конструкции установлена светодиодная подсветка. Арт-объект уже стал популярным среди туристов. Там гости города устраивают фотосессии. В будущем на набережной также установят удобные лавочки и уличные урны. Кроме того, там наладят навигацию, которая поможет гостям города лучше ориентироваться по достопримечательностям и популярным туристическим маршрутам.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.