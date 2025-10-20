На набережной в Йошкар-Оле установили арт-объект «Буква Й»

Высота арт-объекта — 3 м. Он сделан из композитного материала красного цвета и акрилового молочного стекла. Внутри конструкции установлена светодиодная подсветка. Арт-объект уже стал популярным среди туристов. Там гости города устраивают фотосессии. В будущем на набережной также установят удобные лавочки и уличные урны. Кроме того, там наладят навигацию, которая поможет гостям города лучше ориентироваться по достопримечательностям и популярным туристическим маршрутам.