В Иркутской области выявили почти 15 тысяч случаев ОРВИ и 8 гриппа за неделю

Врачи напоминают об эффективности вакцинации.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

За последнюю неделю, с 13 по 20 октября 2025, в Приангарье медики зарегистрировали почти 15 тысяч случаев заболевания ОРВИ. Наряду с этим лабораторно подтверждено восемь случаев гриппа. Об этом КП-Иркутск сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Иркутской области.

Ситуация стабильна — неделей ранее врачи зафиксировали, что ОРВИ заболели 14,8 тысячи человек, а гриппом восемь. В это время активно продолжается кампания по вакцинации против гриппа. На сегодняшний день защиту от вируса с помощью прививки получили уже 699 тысяч человек.

— Вакцинация остается самым эффективным способом профилактики гриппа. Прививаться необходимо каждый год, поскольку вирус постоянно изменяется, а состав вакцин ежегодно обновляется с учетом циркулирующих штаммов, — напомнили специалисты.

Помимо вакцинации, врачи советуют не забывать и о простых, но действенных мерах защиты. Чтобы снизить риск заражения, рекомендуется носить маску в местах скопления людей, регулярно мыть руки и обрабатывать их антисептиком. Также важно поддерживать чистоту в помещениях: делать влажную уборку и как можно чаще их проветривать.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Бурятии 89 человек находятся в больнице с кишечной инфекцией.