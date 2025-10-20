В Иркутской области выявили почти 15 тысяч случаев ОРВИ и 8 гриппа за неделю

Ситуация стабильна — неделей ранее врачи зафиксировали, что ОРВИ заболели 14,8 тысячи человек, а гриппом восемь. В это время активно продолжается кампания по вакцинации против гриппа. На сегодняшний день защиту от вируса с помощью прививки получили уже 699 тысяч человек.