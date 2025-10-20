В республиканскую больницу № 2 Якутии поступило новое оборудование

Два новых рентген-аппарата отечественного производства поступили в республиканскую больницу № 2 Якутии. Обновление медицинского оборудования — одна из задач нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в администрации главы и правительства региона.
Первый аппарат установлен в центре лучевой диагностики, второй будет работать в травмпункте. С их помощью врачи могут диагностировать различные травмы и заболевания, например, органов брюшной полости.
«У нас более 70 тысяч исследований рентгенологических проходит в год. Это большой объем. Поэтому нагрузка на один аппарат, который на данный момент установлен, очень высокая. И в случае выхода из строя рентгенологического оборудования нам нужно время, чтобы его отремонтировать. Мы поставили второй рентген-аппарат на три рабочих места. Сейчас идет процесс монтажа, в скором времени запустим. Соответственно, нагрузка на рентген-аппарат снизится», — рассказал главный врач больницы Иван Иванов.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.