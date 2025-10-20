В республиканскую больницу № 2 Якутии поступило новое оборудование

«У нас более 70 тысяч исследований рентгенологических проходит в год. Это большой объем. Поэтому нагрузка на один аппарат, который на данный момент установлен, очень высокая. И в случае выхода из строя рентгенологического оборудования нам нужно время, чтобы его отремонтировать. Мы поставили второй рентген-аппарат на три рабочих места. Сейчас идет процесс монтажа, в скором времени запустим. Соответственно, нагрузка на рентген-аппарат снизится», — рассказал главный врач больницы Иван Иванов.