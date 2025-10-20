Ричмонд
В Шемуршинский округ Чувашии поступил автоклуб

Он предназначен для проведения мероприятий в отдаленных населенных пунктах.

Специализированный автобус — автоклуб — поступил в Шемуршинский округ Чувашии при поддержке нацпроекта «Семья». Об этом сообщили в администрации округа.

Машина представляет собой многофункциональный комплекс, предназначенный для проведения концертов, театральных постановок, лекций и других культурных мероприятий в отдаленных и малонаселенных селах и деревнях. В автоклубе установлены современные музыкальные системы и мультимедийное оборудование.

Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.