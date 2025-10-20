Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Аграриев Ростовской области предупредили об опасной томатной моли

На Дону забили тревогу из-за возможного распространения томатной моли.

Источник: Комсомольская правда

Жителей Ростовской области предупредили о возможном появлении томатной моли. Если вовремя не бороться с карантинным вредителем, «потери урожая могут достигать катастрофических масштабов», подчеркивают в управлении Россельхознадзора.

Речь идет о крошечном насекомом с крыльями. Главную угрозу представляют его прожорливые личинки. Они проедают замысловатые ходы внутри растений, портят листья и сами плоды. В результате томаты теряют товарный вид и вкус, становясь непригодными.

При появлении томатной моли аграрии используют все возможные варианты — от специальных ловушек до химических препаратов, но вредитель быстро размножается и приспосабливается, поэтому избавиться от него довольно сложно. Специалисты призывают фермеров и владельцев личных подсобных хозяйств быть внимательными.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.