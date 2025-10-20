Аграриев Ростовской области предупредили об опасной томатной моли

Жителей Ростовской области предупредили о возможном появлении томатной моли. Если вовремя не бороться с карантинным вредителем, «потери урожая могут достигать катастрофических масштабов», подчеркивают в управлении Россельхознадзора.
Речь идет о крошечном насекомом с крыльями. Главную угрозу представляют его прожорливые личинки. Они проедают замысловатые ходы внутри растений, портят листья и сами плоды. В результате томаты теряют товарный вид и вкус, становясь непригодными.
При появлении томатной моли аграрии используют все возможные варианты — от специальных ловушек до химических препаратов, но вредитель быстро размножается и приспосабливается, поэтому избавиться от него довольно сложно. Специалисты призывают фермеров и владельцев личных подсобных хозяйств быть внимательными.
