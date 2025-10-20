Минчанин обнаружил в сдаче уникальную монету, которая стоит дороже номинала

Оказалось, что жителю Минска попались два новых белорусских рубля серии «Гісторыя беларускай чыгункі. Цягнікі». Указанную монету можно было купить в Национальном банке летом 2025 года за 11 рублей. То есть в 5,5 раза дороже номинала.