Минчанин обнаружил в сдаче уникальную монету, которая стоит дороже номинала. Подробности сообщает портал Myfin.by.
Алексей рассказывает, что получил монету вместе со сдачей, когда покупал кофе.
— Сначала я и не понял, что монета какая-то особенная, — признается мужчина.
Оказалось, что жителю Минска попались два новых белорусских рубля серии «Гісторыя беларускай чыгункі. Цягнікі». Указанную монету можно было купить в Национальном банке летом 2025 года за 11 рублей. То есть в 5,5 раза дороже номинала.
Житель Минска нашел в сдаче уникальную монету. Фото: Myfin.by.
Сейчас монету можно купить на сайте «Белнумизматики» за 45 рублей 10 копеек (в 22,5 раза дороже). А на сайте белорусского интернет-аукциона Ау.by всю коллекцию названной серии продают за 94 рубля.
Нумизмат Сергей Колбун уточнил, что памятной монетой рассчитываться в Беларуси можно.
— Несмотря на то, что Нацбанк выставил за эту монету цену в 11 рублей, в магазине ее примут, как обычные 2 рубля, — обратил внимание специалист.
Ранее глава Нацбанка Роман Головченко сказал белорусам, что делать с долларами.
Вместе с тем глава Нацбанка ответил на вопрос о ситуации с курсом доллара в Беларуси.
Кстати, Минстройархитектуры сказало, кто может построить льготное жилье в Беларуси.