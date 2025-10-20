Образовательные учреждения Хакасии сдали более 3 тонн батареек

«Мы отметили большой интерес к вопросам экологии у участников акции. В течение месяца школы и детские сады не только собирали использованные батарейки, но и проводили с детьми уроки по утилизации опасных отходов и их влиянию на окружающую среду. Особенно приятно видеть, что культура сортировки мусора формируется у ребят с самого детства и с большой вероятностью будет передаваться будущим поколениям», — отметила первый заместитель министра природных ресурсов и экологии Хакасии Татьяна Брагина.