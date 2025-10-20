Образовательные учреждения Хакасии сдали более 3 тонн батареек

Более 3 тонн батареек сдали представители 56 образовательных учреждений Хакасии в ходе экологической акции «Батарейки всем миром». Мероприятие проходит в поддержку нацпроекта «Экологическое благополучие», сообщили в пресс-службе министерства природных ресурсов и экологии республики.
«Мы отметили большой интерес к вопросам экологии у участников акции. В течение месяца школы и детские сады не только собирали использованные батарейки, но и проводили с детьми уроки по утилизации опасных отходов и их влиянию на окружающую среду. Особенно приятно видеть, что культура сортировки мусора формируется у ребят с самого детства и с большой вероятностью будет передаваться будущим поколениям», — отметила первый заместитель министра природных ресурсов и экологии Хакасии Татьяна Брагина.
Еще планируют принять около тонны использованных батареек. Победителем акции станет участник, собравший наибольшее количество отходов. Он будет отмечен дипломом и памятным подарком от организаторов. Остальные получат сертификаты.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.