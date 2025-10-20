Ричмонд
В Самарской области школьники получили первые паспорта из рук губернатора

Губернатор Самарской области пообщался со школьниками.

Источник: правительство Самарской области

В Самарской области 24 школьника получили первые паспорта в рамках акции «Мы — граждане России!». Важные документы вместе с экземпляром Конституции РФ им вручил губернатор Вячеслав Федорищев.

«Сказал ребятам, что этот день — не просто формальность, а важное событие, символ перехода во взрослую жизнь», — написал глава региона в своем канале в МАХ.

После этого Вячеслав Федорищев пообщался со школьниками на тему образования, спорта, выбора профессии, реализации важных проектов, проведения форума «Россия — спортивная держава» и т. д.

В акции участвовали школьники, которым недавно исполнилось 14 лет, которые являются активистами «Движения Первых», хорошо учатся, занимаются спортом, участвуют в общественной жизни.