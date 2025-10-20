В Омске перекрыли улицу Арнольда Нейбута из-за порыва под трамвайными путями

Ранее «СуперОмск» сообщал, что 10 октября 2025 года на улице Нейбута, непосредственно перед местом, где дорога ведет к Горбатому мосту, произошел порыв под трамвайными рельсами. Вода струей вытекала из-под земли, образуя своеобразный ручей на дороге.