В Омске перекрыли улицу Арнольда Нейбута из-за порыва под трамвайными путями

В понедельник, 20 октября 2025 года, в Омске, как заметил «СуперОмск», перекрыли часть улицы Арнольда Нейбута для ремонта порыва под трамвайными путями.
Ранее «СуперОмск» сообщал, что 10 октября 2025 года на улице Нейбута, непосредственно перед местом, где дорога ведет к Горбатому мосту, произошел порыв под трамвайными рельсами. Вода струей вытекала из-под земли, образуя своеобразный ручей на дороге.
Получается, что «Тепловая компания» занялась ремонтом только спустя 10 дней после обращений очевидцев.
На улице Нейбута, как видно на фото, установили бетонные блоки. Отметим, что речь идет о пересечении улицы Арнольда Нейбута и Горбатого моста.
В мэрии Омска о данном перекрытии не сообщалось, сроки устранения аварии также неизвестны.