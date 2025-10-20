Южно-Курильский рыбокомбинат получил сертификат «Сделано в России»

Южно-Курильский рыбокомбинат стал первым предприятием в Сахалинской области, получившим сертификат «Сделано в России», сообщили в министерстве по рыболовству региона. Данный знак качества помогает компаниям выходить на новые зарубежные рынки, что отвечает задачам нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».
Предприятие занимается различными видами рыбного хозяйства, включая промысел, аквакультуру и производство рыбопродукции. Комбинат получил сертификат за улучшение характеристик своих ключевых экспортных товаров, таких как рыбная мука, пищевой рыбий жир, треска и минтай.
Знак качества «Сделано в России» подтверждает соответствие продукции высоким стандартам качества и безопасности. Также он гарантируют надежность поставок и соблюдение строгих производственных требований для зарубежных потребителей.
Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предполагает создание сквозной системы поддержки отечественных компаний, а также внедрение инструментов для переориентации на дружественные рынки. Основные задачи нацпроекта — оптимизация наиболее эффективных действующих механизмов и усиление работы по формированию востребованной российским бизнесом инфраструктуры в странах-импортерах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.